Triplo homicídio em Floresta é transmitido ao vivo em redes sociais

Nesta terça-feira (27), foi divulgado nas redes sociais um vídeo onde criminosos cometem um triplo homicídio na zona rural da cidade de Floresta, Sertão pernambucano. O caso teria acontecido no último dia 21 de fevereiro.

No vídeo divulgado, é possível ver que um dos suspeitos liga, através de uma vídeochamada, para outra pessoa, e transmite o assassinato ao vivo pela ligação.

As vítimas do crime foram três homens: um com idade não informada e outros dois com 22 e 21 anos.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que já tomou conhecimento e apura todos os fatos relacionados ao triplo homicídio. A PC informou também que outras informações não poderão ser repassadas para não atrapalhar o andamento das investigações.



