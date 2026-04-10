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Missão espacial Tripulação da Nasa volta à Terra após dez dias em viagem lunar A missão Artemis II foi lançada em 1º de abril

Após dez dias em viagem lunar iniciada em 1º de abril, a tripulação da Agência de Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA), retorna à Terra na noite desta sexta-feira (10).



A cápsula da espaçonave Orion pousou no Oceano Pacífico, próximo à costa de San Diego, na Califórnia, às 21h07 (horário de Brasília). Os quatro astronautas serão resgatados por uma equipe da Marinha estadunidense.

A bordo da Orion estão os astronautas Reid Wiseman, o comandante; Victor Glover, o piloto; e os especialistas da missão Christina Koch e Jeremy Hansen. Koch, Glover e Hansen são a primeira mulher, homem negro e cidadão não-americano a orbitar o satélite natural do planeta Terra.

A viagem é a maior distância já percorrida, a mais de 460 milhas da Terra, e é a primeira ida à Lua com tripulação desde a Apollo 17 em 1972.

Os familiares dos astronautas acompanharam o retorno no centro espacial da Nasa em Houston, no Texas, enquanto milhões de pessoas assistiram no canal oficial da agência no YouTube. Veja o momento:

Pouso

O lançamento da espaçonave é considerado um dos momentos mais críticos de uma missão espacial. A reentrada na atmosfera terrestre é uma das únicas etapas que são comparáveis ao lançamento.

A apreensão aumentou antes do retorno, já que a Artemis II é o primeiro voo tripulado da Orion, que já teve um problema identificado no escudo térmico em um teste não tripulado em 2022. Segundo o piloto, Victor Glover, a cápsula atravessa a atmosfera como uma bola de fogo até pousar com segurança.

Apesar da falha, a agência espacial americana decidiu manter o mesmo escudo para a missão Artemis II.

O sucesso do retorno foi garantido pela capacidade do escudo térmico para aguentar as temperaturas geradas pelo atrito. A cápsula da espaçonave da Nasa se separou do seu módulo de serviço e entrou na atmosfera a 40 mil km/h às 21h, com temperaturas extremas que chegaram a 2.670ºC.

O resgate no oceano é coordenado por Paul Sierpinski, diretor assistente de recuperação da Nasa no programa Sistemas Terrestres de Exploração (EGS) do Centro Espacial John F. Kennedy, na Flórida.

Futuro

Os resultados da missão serão analisados e contribuirão para a Artemis III, prevista para 2027, acontecer.

A Artemis IV está prevista para o início de 2028 e deve realizar o primeiro pouso lunar em mais de 50 anos. A Nasa ainda planeja lançar a Artemis V até o final de 2028.

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