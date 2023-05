Tripulação de missão privada à ISS volta para Terra

A- A+

Dois sauditas e dois americanos membros de uma missão espacial privada retornaram à Terra na madrugada desta quarta-feira (31), depois de passar dez dias a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

A cápsula da SpaceX que os transportava pousou nas águas do estado da Flórida, sudeste dos Estados Unidos, encerrando a missão Ax-2 da empresa americana Axiom Space.

Rayana Barnawi, uma cientista que se tornou a primeira mulher saudita a viajar para o espaço, e Ali al Qarni, um piloto de combate treinado, foram os dois primeiros cidadãos sauditas a permanecer a bordo da ISS. Foram promovidos pelo governo saudita.

Também fizeram parte da tripulação o empresário americano John Shoffner e a comandante da missão, Peggy Whitson, ex-astronauta da Agência Espacial Americana (Nasa) que esteve na ISS pela quarta vez.

"Bem-vindo de volta à Terra!", tuitou o diretor da Nasa, Bill Nelson.

"Foi uma viagem incrível para a tripulação de astronautas privados do Ax-2. Fizeram experimentos científicos cruciais e trouxeram as maravilhas do espaço para mais perto de todos nós", acrescentou.

Os quatro astronautas decolaram da Flórida em 21 de maio, a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9, de propriedade do magnata Elon Musk. Durante sua missão, deram 126 voltas na Terra, de acordo com um comunicado da Axiom Space.

Foi a segunda missão da empresa na estação espacial, após uma primeira realizada em abril de 2022.

Para a Axiom Space, estas missões são um primeiro passo para um objetivo mais ambicioso: a construção de sua própria estação espacial, cujo primeiro módulo será lançado no final de 2025.

A estrutura será, primeiramente, acoplada à ISS e, depois, separada, para operar de forma independente. A Nasa planeja aposentar a ISS por volta de 2030. Em seu lugar, passará a enviar seus astronautas para estações privadas, que também hospedarão outros clientes.

Veja também

RIO DE JANEIRO Polícia diz que Jeff Machado morreu estrangulado com fio de metal por produtor e garoto de programa