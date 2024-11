Tripulantes da estação espacial chinesa voltam à Terra após 6 meses em órbita

A- A+

Três astronautas chineses voltaram à Terra na madrugada de segunda-feira (tarde de domingo, 3, em Brasília), após passarem mais de seis meses a bordo da estação espacial Tiangong, reportou a agência estatal de notícias Xinhua.

Ye Guangfu, Li Cong e Li Guangsu se encontravam todos "em bom estado de saúde" após desembarcarem da cápsula de retorno de sua nave, Shenzhou, na área de aterrissagem de Dongfeng, na região da Mongólia Interior, acrescentou a Xinhua.

Os três astronautas viajaram para a estação Tiangong no final de abril. Seis meses depois, em 30 de outubro, três novos tripulantes se uniram a eles, incluindo a única mulher engenheira de voos espaciais do país, com os quais fizeram uma transição de cinco dias antes da viagem de retorno.

A China tem acelerado seus planos para realizar seu "sonho espacial" durante a Presidência de Xi Jinping.

Seu programa espacial foi o terceiro a pôr seres humanos em órbita e também conseguiu pousar robôs exploradores em Marte e na Lua.

Tripulada por equipes de três astronautas que se revezam a cada três e seis meses, a estação Tiangong é a joia da coroa do programa espacial.

Seu módulo central foi lançado em 2021 e seu uso está previsto para durar dez anos.

Pequim assegurou que tem previsto enviar em 2030 uma missão tripulada à Lua, onde pretende construir uma base.

