Saúde Tripulantes de aérea britânica são hospitalizados após comerem bala de cannabis dadas por passageiro O gesto, em um primeiro momento gentil, acabou se tornando um problema grave e levantando questões sobre segurança e procedimentos

Como nossas mães sempre dizem: não devemos aceitar presentes de estranhos. Recentemente, depois de um voo da British Airways de Londres para Los Angeles, um passageiro presenteou a equipe de cabine com um pacote de balas de goma, aparentemente inofensiva como forma de agradecimento pelo serviço prestado.

No entanto, o que parecia um gesto gentil acabou se tornando um problema grave. Enquanto se deslocavam de ônibus para o hotel, alguns membros da tripulação consumiram parte dessas balas e começaram a se sentir mal.

Analises descobriram que as guloseimas continham 300mg de THC, o princípio psicoativo da cannabis. Três tripulantes consumiram a maior parte das balas e rapidamente apresentaram sintomas de intoxicação, precisando ser hospitalizados.

Devido à situação, esses tripulantes não puderam operar o voo de retorno no dia seguinte e tiveram que ser transportados como passageiros em um voo posterior.

A British Airways agora tenta localizar o passageiro misterioso que presentou a equipe com as balas. Vale destacar que, embora as tripulações sejam submetidas a testes antidrogas, nesse caso não há punição, pois foi uma situação involuntária.

Em nota, a companhia afirmou que “um pequeno número de tripulantes relatou mal-estar no hotel, mas já se recuperaram” e que “uma equipe substituta foi enviada para operar o voo de volta, sem impacto para os clientes”.

Apesar de soar quase cômico, o incidente levanta questões sobre segurança e procedimentos. Se o consumo tivesse ocorrido durante o voo, as consequências poderiam ter sido mais graves.

