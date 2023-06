Tripulantes de submarino desaparecido já estariam com "hipotermia severa", diz especialista

A- A+

As buscas pelo submersível que desapareceu, no último domingo (18), enquanto seguia para os destroços do Titanic entraram em fase crítica nesta quinta-feira (22), uma vez que as projeções indicam falta de oxigênio. A Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou que prosseguirá com a operação de resgate, mas um especialista no setor disse que as chances de encontrar alguém vivo é “muito pequena”.

"Infelizmente, acho que as chances são muito, muito pequenas. Claro, as coisas poderiam ter sido diferentes se medidas diferentes tivessem sido implementadas, mas esta é a clareza de uma reflexão tardia", disse o pesquisador Brent Sadler, da Heritage Foundation, à imprensa local.

De acordo com ele, um cronômetro começou a contar para o submersível na manhã de domingo, quando a expedição começou. O especialista ressaltou, no entanto, que algumas medidas tomadas pela tripulação podem ajudar a preservar o suprimento de oxigênio, o que faria com que ainda restassem “horas preciosas restantes”. Segundo a Guarda Costeira, a equipe de resgate “continua esperançosa”.

"Situação desoladora"

Para o ex-comandante da Marinha Real Britânica Ryan Ramsey, a situação atual é “desanimadora”. À Sky News, ele disse que a operação está “quase nos estágios finais”, saindo de “um resgate para uma missão de salvamento”. Ele afirmou, ainda, que provavelmente as embarcações envolvidas na busca continuarão procurando “por muitos dias”, mas não demonstrou confiança.

"A realidade é que, se você se basear apenas [na quantidade de] oxigênio, eles ficarão sem. O dióxido de carbono também é um elemento crítico para a tripulação, assim como o frio. Seria um milagre se houvesse sobreviventes", ressaltou Ramsey.

Veja também

SÃO JOÃO PRF dá dicas para quem vai pegar a estrada no São João; movimento na BR-232 será 30% maior