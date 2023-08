Tristeza causa câncer? Cientistas respondem

Tristeza causa câncer? Essa é uma crença muito comum em várias partes do mundo e o questionamento intrigou um grupo de pesquisadores da University Medical Center Groningen, da Holanda, que decidiu analisar dados científicos que pudessem confirmar ou rechaçar essa teoria.

Para isso, os cientistas analisaram dados de 320 mil pessoas na Holanda, Reino Unido, Noruega e Canadá. Os resultados afastaram completamente a teoria de que estar triste, com depressão ou ansiedade poderia aumentar o risco de desenvolver tumores.

Publicado na revista científica da Sociedade Americana de Câncer, o estudo teve como base o inquérito internacional Psychosocial Factors and Cancer Incidence (PSY-CA).

Entre os quase 320 mil adultos, mais de 25 mil deles tiveram algum tipo de câncer. No trabalho, os pesquisadores concluíram que depressão ou ansiedade não estavam associados ao desenvolvimento de câncer geral, assim como de mama, próstata e colorretal.

No entanto, eles os cientistas observaram que em pacientes com quadros de câncer de pulmão e de garganta, o diagnóstico de depressão e ansiedade aumentou o risco para o tumor.

Mas essa relação foi atenuada quando os pesquisadores avaliaram outros fatores de risco para estes tipos de câncer, como tabagismo, uso de álcool e índice de massa corporal.

"Não encontramos evidências de associação entre depressão ou ansiedade e incidência geral de câncer no acompanhamento. Ao observar tipos específicos de câncer, descobrimos que a depressão e a ansiedade estavam associadas a um risco aumentado de câncer de pulmão nos modelos minimamente ajustados. Em modelos ajustados ao máximo, todas as estimativas de efeito foram atenuadas. Da mesma forma, para cânceres relacionados ao tabagismo, diagnóstico de depressão, diagnóstico de ansiedade e sintomas de ansiedade foram associados a um risco aumentado de incidência. Novamente, essas estimativas de efeito foram atenuadas nos modelos ajustados ao máximo", escreveram os autores do estudo.

"Não foram encontradas associações entre depressão ou ansiedade e câncer geral, de mama, próstata, colorretal e relacionado ao álcool"