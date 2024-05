A- A+

TURISMO Triunfo, no Sertão de Pernambuco, recebe secretários para discutir rumos do turismo no Estado O Segundo Encontro de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo de Pernambuco em 2024 é promovido pela Astur

O município de Triunfo, no Sertão de Pernambuco, reúne, entre os dias 15 e 17 de maio, secretários de turismo de todo o Estado. O objetivo é debater como as secretarias municipais podem captar recursos para o desenvolvimento das ações no segmento.

O evento é chamado de Segundo Encontro de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo de Pernambuco em 2024 e é promovido pela Associação das Secretarias de Turismo de Pernambuco (Astur).

O momento contará com diversas palestras, como a do deputado estadual José Patriota (PSB), sobre "Turismo como estratégia de inclusão social".

Também participam como conferencistas o mestre em Turismo e Hotelaria pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Léo Salazar; Cristine Cardoso, consultora do Senac para o Programa DEL Turismo; e Carlos Mota, consultor do Sebrae e da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).

Além das palestras estão programadas mostra gastronômica de produtos típicos das cidades participantes, apresentações culturais e visitas técnicas.

Este é o segundo encontro realizado este ano pela Astur o primeiro foi no mês passado, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

"Esta é uma oportunidade para os secretários de turismo receberem formação técnica voltada para a sua área de atuação. Além disso, têm a chance de se atualizarem com informações que possam gerar mais resultados, no segmento, para os seus municípios", pontuou o presidente da Astur e secretário de Turismo de Triunfo, André Vasconcelos.

Os 34 anos de fundação da Astur também serão celebrados no encontro, através de homenagens a pioneiros na formação da associação, como Pepe Cal, Márcia Borborema, Diana Rodrigues e Cáli Oliveira. Os quatro, sob mediação de André Vasconcelos, participam de uma mesa-redonda sobre a história da associação ao longo dos anos.

O encontro conta com as parcerias da Prefeitura de Triunfo, através da Secretaria Municipal de Turismo, Desenvolvimento e Lazer; Amupe; Sebrae-PE; e Theatro Cinema Guarany/Fundarpe/Secretaria de Cultura/Governo de Pernambuco.

Confira, abaixo, a programação completa.

Palestra: Captação de recursos e gestão de grandes eventos, através das Fundações e Turismo e Cultura, com Léo Salazar (Mestre em Turismo e Hotelaria pela UFPE) dia 15/05, às 17h30;



Mesa-redonda: Astur ao longo do tempo a caminho dos 35 anos, com Pepe Cal, Márcia Borborema, Diana Rodrigues e Cáli Oliveira. Mediação de André Vasconcelos dia 16/05, às 10h15;



Palestra: Programa DEL Turismo, com Cristiane Cardoso (Consultora do Programa DEL Turismo Senac), dia 16/05, às 13h30;



Palestra: Pernambuco Guia prático, histórico e sentimental, com Jamille Barbosa (Diretora Executiva da Fundação Gilberto Freyre), dia 16/05, às 14h15;



Palestra: Oportunidades de captação de recursos para o setor de turismo, com Carlos Mota (Consultor do Sebrae/PE e da Amupe), dia 16/05, às 15h15;



Palestra: Turismo como estratégia de inclusão social, com José Patriota (Deputado estadual), dia 16/05, às 16h30.

