Triunfo recebe "Cardio Sertão" para discutir saúde do coração em dois dias de palestras

A- A+

Através do projeto “Cardio Sertão”, médicos cardiologistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia estarão em Triunfo, entre os dias cinco e seis deste mês, para discutir a saúde do coração através de uma sequência de palestras. O evento acontecerá na sede do Serviço Social do Comércio (Sesc) da cidade. As inscrições custam R$ 140 e R$ 70 (meia).

O presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Pernambuco, Carlos Japhet, tem presença confirmada no evento.

A solenidade de abertura do evento está prevista para acontecer às 8h30 desta sexta-feira (5) e a primeira roda de debates deve começar às 9h15, abordando temas cardiológicos na atenção primária. No período da tarde, uma das abordagem será acerca dos “dilemas ambulatoriais das valvulopatias”.

No dia seguinte, o cronograma de atividades começa logo cedo, às 6h, com uma caminhada de quatro quilômetros nas ladeiras e no sitío histórico de Triunfo. Na grade de palestras ao longo do dia, uma das mais aguardadas traz detalhes sobre casos clínicos agudos da sala de emergência.

As inscrições, assim como a programação completa, podem ser conferidas clicando aqui.

Veja também

Violência Congresso de Honduras estende estado de exceção para combater gangues