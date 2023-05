Triunfo recebe seu primeiro ponto de inclusão digital quilombola neste sábado (6)

A- A+

O quilombo das Águas Claras, localizado a 12 km do centro do município de Triunfo, no Sertão pernambucano, abrirá, neste sábado (6,) o seu 1° Ponto de Inclusão Digital Quilombola Anísio Preto. A criação é uma homenagem ao morador mais velho da comunidade, Anísio, de 98 anos, que foi o responsável pela articulação, em colaboração com o poder público, para a oficialização do quilombo.

A ação, organizada em cooperação entre o Projeto PeBa e a Associação de Agricultores e Agricultoras do Sítio das Águas Claras, busca beneficiar os 300 moradores da comunidade, que não possuem acesso à internet.

Anísio Preto, responsável pela oficialização do quilombo (Foto: Sérgio Figueirêdo)

Em expedição feita pelo PeBa, a arte-educadora Williany Amaral e o fotógrafo Sérgio Figueirêdo, idealizadores do projeto, identificaram a carência no acesso aos meios digitais para desenvolver e viabilizar os projetos culturais produzidos naquela localidade.

A expedição durou cerca de um mês e percorreu 3.300 quilômetros, saindo de Pernambuco, passando por comunidades remanescentes de quilombos, assentamentos, feiras livres e praças de pequenos municípios, e chegando até a cidade de Salvador, na Bahia.

Nos locais visitados, além da exposição de fotos, foram realizadas oficinas de contação de histórias e de confecção de bonecas Abayomi, ministradas pela arte-educadora Williany.

Em sua primeira fase, o projeto em Triunfo irá instalar 10 computadores usados que foram doados pela CMTECH, empresa pernambucana que compõe o parque tecnológico do Porto Digital.

Na sequência, o PeBa promoverá rifa solidária de um quadro fotográfico com impressão em fineart assinado pelo idealizador Sérgio Figueiredo, para garantir a compra de teclados, mouses e cobrir demais despesas relativas à instalação dos equipamentos.

Os interessados em adquirir a rifa no valor de R$ 25 podem efetuar o pix cuja chave é [email protected]

O sorteio será realizado na próxima segunda (8), às 20h, com transmissão ao vivo pelo instagram @projetopeba.

No evento de inauguração, marcado para as 11h deste sábado, o PeBa promoverá a mostra fotográfica com trabalhos de mais de 20 profissionais que retratam a beleza da herança africana presente nos dois Estados. A entrada é gratuita.

Além disso, haverá apresentações culturais de grupos de coco, maculelê, da orquestra sinfônica do maestro Izaias Lima, dos caretas de Triunfo e forró pé de serra. O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Triunfo.

Até então, as questões de investimentos ainda estão sendo debatidas com a ´prefeitura. De antemão. os responsáveis pelo projeto relatam que estão abertos a ajuda.

Projeto PeBa

O Projeto fotográfico PeBa, idealizado pelo fotógrafo Sérgio Figueirêdo, sócio na Grão Fotos, e a arte-educadora e pedagoga Williany Amaral, consiste em expedições que percorrem de Pernambuco até a Bahia, com o intuito de realizar exposições fotográficas coletivas e oficinas baseadas nos debates sobre a influência cultural afrodescendente, bem como a importância da luta no combate ao racismo.

A primeira parte do projeto foi realizada no mês de novembro do ano de 2022, quando se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, com trabalhos ligados às vertentes da fotografia e literatura.

Uma segunda edição está prevista para o mês de novembro deste ano.

Serviço:

Instalação do 1º Ponto de Inclusão Digital do Projeto PeBa no quilombo de Triunfo

Exposição Fotográfica do PeBa e apresentações culturais de grupos de coco, maculelê, da orquestra sinfônica do maestro Izaias Lima, dos caretas de Triunfo e forró pé-de-serra.

Dia: Sábado (6)

Horário: 11h

Local: Quilombo das Águas Claras, na cidade de Triunfo - PE.

Entrada livre

