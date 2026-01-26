A- A+

Acessibilidade na folia Carnaval 2026: troça abre inscrições para Ala da Acessibilidade no desfile do Galo da Madrugada Troça "Como tu tamo aqui" é formada por pessoas com deficiência e abrirá o desfile do maior bloco do mundo no dia 14 de fevereiro

Pelo segundo ano consecutivo, a troça “Como tu tamo aqui”, criada em 2024 e formada por pessoas com deficiência, irá compor e abrilhantar o desfile do Galo da Madrugada, no Sábado de Zé Pereira, no dia 14 de fevereiro.



Abrindo o desfile do maior bloco do mundo, a Ala da Acessibilidade contará com trio elétrico exclusivo, com cordão de isolamento e devidos suportes para os foliões e os profissionais.

As inscrições para quem quiser participar do grupo já estão abertas e vão até o dia 30 de janeiro, através de preenchimento de formulário.

Para se inscrever, é necessária a comprovação de que o interessado é uma pessoa com deficiência, por meio de laudo médico e apresentação do RG.



Após a inscrição, os interessados devem aguardar a confirmação da participação no evento, prevista para ser divulgada no dia 31 de janeiro.



Os participantes receberão uma camisa de troça, que será entregue em local e data a serem divulgados em breve, nas redes sociais do Galo da Madrugada e do Como tu tamo aqui.

“Ao abraçar a troça e criar a ala da acessibilidade, o Galo consolida ainda mais seu compromisso com um carnaval inclusivo e democrático, com um espaço que oferece tradutores intérpretes de libras, audiodescritores e uma equipe anticapacitista pronta pra acolher o público com necessidades específicas de forma adequada”, afirma Liliana Tavares, idealizadora e coordenadora da ala.

O grupo acompanhará o cortejo do Galo por cerca de 3 horas, das 9h ao meio-dia. A concentração, às 7h30, será na Rua Azul, na esquina com a Rua Imperial, no bairro de São José, na área central do Recife.



A saída ocorre na Praça Sérgio Loreto, com dispersão na Avenida Dantas Barreto, em frente ao camarote da acessibilidade no Pátio do Carmo, em Santo Antônio.



Ao todo, a troça realizará um percurso de cerca de 2,5 km. Além disso, o trabalho de apoio da troça “Como tu tamo aqui” deve envolver cerca de 25 profissionais.



“Estamos nos preparando para receber cerca de 300 participantes este ano. Cem a mais do que na nossa estreia no Galo, em 2025, quando recebemos participantes tanto de Pernambuco quanto de outros Estados como Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia e São Paulo”, disse Liliana.

A organização da ala destaca ainda que aqueles que farão uso da audiodescrição devem trazer fones de ouvido com entrada tipo “p2”. Pessoas com até 18 anos ou dependentes podem trazer até dois acompanhantes.



“Usem roupas leves e sapatos confortáveis. Maquiagens, adereços, muito brilho e alegria são bem-vindos”, completa Liliana.

Serviço

Inscrições para a Ala da Acessibilidade no desfile do Galo da Madrugada

Período: de 23 a 30 de janeiro

Confirmação: 31 de janeiro, pelos perfis do Instagram do Galo da Madrugada e do Como tu tamo aqui

Como se inscrever: link do formulário

Entrega das camisas: local e data a definir

