Troca de placas na Boa Vista vai mudar trânsito por dois meses; veja como ficam novas rotas

A- A+

Na próxima segunda-feira (22), a partir das 8h, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) dará início à intervenção de troca de 40 placas de concreto da Avenida Conde da Boa Vista, centro do Recife. O serviço tem o objetivo de recuperar a pavimentação, melhorando as condições de tráfego do corredor viário. A substituição das placas acontece no sentido cidade-subúrbio e deverá ter a duração de dois meses.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um desvio de circulação para um serviço de pavimentação da Emlurb, na Av. Conde da Boa Vista a partir da segunda-feira (22). A interdição será feita em um trecho de aproximadamente 200 metros, que compreende parte da Av. Conde da Boa Vista na altura da Rua do Hospício, no sentido subúrbio.

Como fica o trânsito?

Os condutores que seguem pela Av. Conde da Boa Vista no sentido subúrbio e Rua do Hospício no mesmo sentido, deverão desviar pela faixa oposta onde será instalado duplo sentido de circulação até o final da Estação de BRT Hospício, podendo retornar à faixa normal.

Agentes e orientadores de trânsito estarão no local para auxiliar na mobilidade. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar a CTTU pelo teleatendimento, que é gratuito e 24h no número 0800.081.1078.

Veja também

Folha Pet Tutora pede ajuda para achar gato que sumiu da porta de casa, na Zona Norte do Recife