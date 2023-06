A- A+

PAULISTA Troca de tiros e perseguição após roubo de carro terminam com dois criminosos baleados em Paulista Terceiro suspeito foi preso e encaminhado ao DHPP, no Recife

Um roubo de carro terminou em perseguição entre policiais e criminosos, na noite dessa segunda-feira (12), em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Dois dos três criminosos envolvidos no roubo foram baleados e socorridos para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, onde estão custodiados. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos dois.

O terceiro foi preso e levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Os homens têm 25, 29 e 30 anos, segundo a Polícia Civil.

O carro, modelo Hyundai Creta de cor prata, foi roubado no bairro de Arthur Lundgren II, em Paulista Policiais do 17º Batalhão foram acionados e, com informações da placa do veículo, iniciaram a perseguição, que só terminou na área central de Paulista.

"Ao localizar o veículo, o efetivo teria dado ordem de parada, mas os autores empreenderam fuga e realizaram disparos de arma de fogo contra o policiamento, que revidou. Mais adiante, os pneus do carro teriam furado e alguns dos autores desembarcaram, fugindo", informou a Polícia Civil, em nota, nesta terça-feira (13).

Na troca de tiros, dois dos três suspeitos foram baleados. O carro foi recuperado e tinha diversas marcas de tiro. Vídeo enviado à reportagem mostra policiais em pé diante do carro que havia sido roubado. Um dos criminosos está no chão após ser alvejado na troca de tiros.

Com os suspeitos, foram encontrados simulacros de armas, máscaras, um révolver calibre .38 e celulares. O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco. Eles foram autuados por roubo de veículo e resistência.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para mais informações e aguarda retorno.

