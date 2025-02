A- A+

POLÍCIA Troca de tiros e perseguição termina com suspeito morto após assalto no Ceasa, no Recife Três suspeitos foram presos e outros três conseguiram fugir. Polícia segue com ocorrência em andamento

Um suspeito morreu e outros três foram presos após um assalto no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) que terminou com uma perseguição policial na Zona Oeste do Recife, na tarde dessa segunda-feira (10).

Depois de assaltarem um comerciante do Ceasa-PE que se dirigia a uma agência bancária para realizar um depósito, os suspeitos foram abordados por policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga da Polícia Civil de Pernambuco e saíram em fuga.

Os criminosos foram alcançados pelos policiais já nas proximidades da avenida Recife, no bairro de Jardim São Paulo, também na Zona Oeste da Capital pernambucana.

Parte do grupo conseguiu fugir e roubou outro veículo em frente ao Hospital da Mulher do Recife, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.

A idade do homem que morreu no tiroteio é desconhecida, segundo a corporação. O nome dele não foi divulgado.

Além do homem que morreu na troca de tiros, outros três suspeitos foram capturados pelos policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga da Polícia Civil. Informações iniciais indicam que três pessoas que integram o grupo criminoso ainda estão sendo procuradas.

O Ceasa-PE, por meio de nota enviada à Folha de Pernambuco, nesta terça-feira (11), informou que por ser "uma grande cidade comercial", o centro conta a todo momento com as forças especializadas da Polícia Civil de Pernambuco.

"A Delegacia Especializada no Combate ao Roubo e Furtos de Cargas, subordinada ao Depatri, atuou imediatamente para prender o grupo criminoso. Ao final, o crime foi combatido e está sendo conduzido pelas autoridades policiais", afirmou o centro comercial.

Em relação à sequência das ações fora dos limites do Ceasa, o centro reforçou que a "Delegacia da Várzea é a unidade policial da PCPE responsável pela circunscrição onde o entreposto está situado".

"A ocorrência está em andamento e mais informações serão divulgadas posteriormente", disse a Polícia Civil, nesta terça-feira (11).

A polícia também afirmou que um veículo usado pelos criminosos para fugir, bem como o material roubado no assalto, foram recuperados. O valor não foi informado.

Ceasa-PE fala em reforçar segurança

O Ceasa-PE completou a nota informando que "vem projetando e executando uma série de ações estruturadoras, na perspectiva de fortalecimento de seus serviços de apoio ligados à sua rede de segurança interna":

- Segurança ostensiva 24h (105 vigilantes armados e 35 desarmados);

- Circuito interno de TV (90 câmeras);

- Corpo de Bombeiros 24h;

- Base de operacionalização do SAMU 24h;

- E a Polícia Militar, através do 12º BPM, possui uma companhia baseada dentro do Ceasa, com viatura e efetivo operacional.

