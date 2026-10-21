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RECIFE

Troca de tiros entre PMs e dupla em moto assusta moradores no Morro da Conceição; suspeitos fugiram

Os disparos puderam ser ouvidos e chegaram, inclusive, a atingir e danificar carros estacionados no local

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Troca de tiros entre PMs e dupla em moto assusta moradores no Morro da ConceiçãoTroca de tiros entre PMs e dupla em moto assusta moradores no Morro da Conceição - Foto: Instagram @doisunidosmeuamor/Cortesia

Um tiroteio entre policiais militares e dois criminosos em uma motocicleta assustou moradores do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, na noite dessa terça-feira (20).

Os disparos puderam ser ouvidos e chegaram, inclusive, a atingir e danificar carros estacionados no local, como foi possível atestar em vídeos compartilhados com a Folha de Pernambuco.

A Polícia Militar, por meio de nota, informou que um efetivo do 11° BPM estava de serviço na base do Koban, no Morro da Conceição, quando os dois criminosos chegara efetuando os disparos. 

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"Os policiais reagiram às agressões para conter o ataque e preservar a integridade física dos militares e da população local", destacou a corporação.

Após a troca de tiros, os suspeitos fugiram. A PM garantiu que não houve registro de pessoas feridas.

"A PMPE reforça que continuará intensificando as ações de policiamento ostensivo e preventivo, objetivando a manutenção da ordem pública e o combate à criminalidade. A corporação reitera o compromisso de seguir atuando de forma firme e permanente diante de qualquer ameaça à segurança da população", finalizou a PM. 
 

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