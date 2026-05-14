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jaboatão dos guararapes Troca de tiros entre policiais e suspeitos de desmanche de motocicletas deixa um morto no Curado III Na operação, a equipe apreendeu armas, munições, motocicletas, entorpecentes e um celular.

Um homem morreu durante uma troca de tiros com policiais no bairro do Curado III, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a corporação, na quarta-feira (13), agentes do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRP) receberam informações de que um desmanche de motocicletas estaria funcionando na localidade.



Ao chegar ao local, o efetivo diz ter sido recebido por disparos de arma de fogo efetuados por dois suspeitos. A equipe reagiu à ação e um dos homens acabou atingido.



O suspeito foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o segundo envolvido conseguiu fugir.

Na operação, a equipe apreendeu armas, munições, motocicletas, entorpecentes e um celular.



A Polícia Civil de Pernambuco registrou as ocorrências de tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo, além de morte por intervenção legal de agente de Estado.



As investigações estão sendo conduzidas pela 13ª Delegacia de Polícia de Homicídios (13ª DPH).

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