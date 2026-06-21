A- A+

São João 2026 Troça Mestre Forró desfilou as principais manifestações culturais de Pernambuco neste domingo (21) Com concentração na sede do Cariri Olindense, este foi o segundo ano que a troça desfilou pela cidade do carnaval de rua com triângulos, orquestra e passistas

Em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, os clarins anunciaram a chegada do Mestre Forró, símbolo da Troça Carnavalesca Mista, que desfilou pelas ruas do Sítio Histórico da Cidade misturando Carnaval com São João.

Com concentração na sede do Cariri Olindense, este foi o segundo ano que a troça desfilou pela cidade do carnaval de rua e de forma consecutiva, com triângulos, orquestra e passistas.

“Queria agradecer a população de Olinda que, apesar de sermos de Paulista, nos abraçou e vem para a festa. Jovens, crianças, avós, e quem não vem fica esperando nas janelas para ver Mestre Forró passar”, afirmou o presidente da TCM, Kleberton Santana, de 24 anos.

Criada em 2007 pela família de Kleberton, quando ele tinha cinco anos, para realizar o seu sonho de ter um boneco gigante em sua homenagem, a TCM Mestre Forró tem como objetivo unir as duas principais manifestações culturais de Pernambuco e seus admiradores.

“O nosso Mestre forró é a mistura de São João e do Carnaval. Ele é um matuto que está no Carnaval e um folião que está no São João”, concluiu.

Apaixonada pelos dois ritmos, Juciara Melo, de 50 anos, arrastou o esposo Fernando para seguir o “carnaval junino” em direção aos Quatro Cantos.

“Nós sempre acompanhamos o Homem da Meia-noite e decidimos vir acompanhar o mestre pela primeira vez. Foi maravilhoso, fiquei até arrepiada”, compartilhou a foliã.

Veja também