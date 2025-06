A- A+

São João Troça Mestre Forró realiza desfile junino no Sítio Histórico de Olinda neste domingo (22) Famosa durante o Carnaval do município da Região Metropolitana do Recife, a agremiação participará pela primeira vez de um evento de São João

Não é só no Carnaval que os bonecos gigantes de Olinda tomam conta do município da Região Metropolitana do Recife. No São João 2025, a Troça Carnavalesca Mista Mestre Forró realizará neste domingo (22) seu primeiro desfile na cidade para comemorar os 18 anos de agremiação.

O evento, que promete servir como um intercâmbio cultural entre as duas festas mais tradicionais do Brasil, terá como palco o Sítio Histórico de Olinda, na Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos, que fica no bairro do Carmo.

O desfile ganhará as famosas ladeiras com participação dos Clarins de Olinda, da Companhia de Dança Frevança e da Orquestra de Frevo Meninos de Olinda.

Com quase 3 metros de altura, Mestre Forró foi criado para realizar o sonho de uma criança em ter seu próprio boneco e animar os moradores de Maranguape I, bairro de Paulista, cidade da Região Metropolitana do Recife. Foto: Kleberton Santana

O Mestre Forró, boneco com quase 3 metros de altura, usará uma roupa nova e o desfile contará com alegorias que remetem ao período junino.

Criada em 2007, a troça foi fundada no bairro de Maranguape I, em Paulista, também na Região Metropolitana, e é uma das mais tradicionais da área, sendo bastante conhecida e lembrada pelos foliões de Pernambuco.



Serviço

'CORTEJO JUNINO DO MESTRE FORRÓ EM OLINDA'

Data: 22 de junho de 2025 (domingo)

Horário: início 15h / saída 17h

Local: Sede da Pitombeira dos Quatro Cantos (Rua 27 de Janeiro, 128 - Carmo, Olinda - PE, 53020-020)

