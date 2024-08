Trocas na chefia de polícia da Catalunha após fuga de separatista Puigdemont

A- A+

A chefia da polícia catalã foi substituída nesta segunda-feira (26), poucas semanas após a fuga do independentista catalão Carles Puigdemont depois de seu breve retorno a Barcelona, anunciou a encarregada do Ministério do interior do governo regional da Catalunha.

O novo diretor-geral dos Mossos d'Esquadra, a polícia regional, será Josep Lluís Trapero, anunciou a conselheira da pasta, Nuria Parlon, em coletiva de imprensa.

Trapero ficou famoso por sua gestão aos ataques jihadistas na Catalunha, em agosto de 2017. Posteriormente, sua imagem foi afetada durante a tentativa fracassada de secessão da Catalunha em outubro daquele ano, após a qual foi acusado de sedição por supostamente colaborar com os separatistas, acusação da qual foi absolvido.

O chefe operacional do órgão será Miquel Esquius, que substituirá Eduard Sallent, principal responsável pela operação de 8 de agosto que não conseguiu deter o ex-presidente catalão em sua breve aparição em Barcelona pela primeira vez em sete anos, apesar do mandado de prisão contra ele.

Parlon não declarou que a renovação da cúpula ocorreu devido ao fiasco na tentativa de prender Puigdemont, que fez um breve discurso em um púlpito instalado no coração de Barcelona, perto do Parlamento regional, frente a milhares de pessoas e câmaras de televisão, e depois fugiu e retornou à Bélgica.

"Não tem nada a ver com o fato de que o dispositivo tenha tido toda uma série de problemas. (...) Uma etapa se esgotou. Começam novos tempos na força Mossos d'Escuadra, com novas lideranças", disse a conselheira.

O novo presidente regional catalão, o socialista Salvador Illa, já havia anunciado durante a campanha durante as eleições regionais que Trapero retomaria a liderança da polícia catalã, órgão que já comandou no passado.

Três policiais foram temporariamente suspensos após a tentativa mal-sucedida de prender Puigdemont por supostamente terem ajudado em sua fuga.

A polícia catalã reconheceu recentemente em um relatório citado pela imprensa espanhola que cometeu erros no dispositivo de segurança.

