Trombofilia: entenda o problema de saúde de Maíra Cardi

A influencer Maíra Cardi, 41 anos, compartilhou em um vídeo publicado recentemente sobre sua nova gravidez com Thiago Nigro, depois de ter vivido um aborto espontâneo em janeiro deste ano. Por outro lado, segundo ela, a gestação também trouxe o diagnóstico de trombofilia.

O que é trombofilia na gravidez?

A trombofilia é a tendência aumentada de formação de coágulos de sangue no interior de veias ou artérias, impedindo o fluxo sanguíneo normal.

Segundo o Ministério da Saúde, o maior risco está no possível desprendimento do coágulo e sua eventual movimentação na corrente sanguínea para outra área do corpo (processo chamado de embolia).

Na gravidez, a condição apresenta um risco aumentado tanto para a saúde da mãe quanto do bebê. A trombose pode se formar devido a mudanças hormonais e compressão do útero na região pélvica.

Além disso, a trombofilia adquirida pode ser causada pelos seguintes fatores:

Síndrome Antifosfolipídica: doença autoimune que produz anticorpos que atacam componentes do sistema de coagulação, aumentando o risco de trombose arterial e venosa.

Uso de anticoncepcionais ou terapia de reposição hormonal: alteram os níveis hormonais, afetando a coagulação e aumentando o risco de trombose.

Cirurgias complexas: podem causar imobilização e danos aos vasos sanguíneos, aumentando o risco de trombose.

Imobilização prolongada: longas viagens de avião ou repouso no leito por tempo prolongado diminuem o fluxo sanguíneo nas veias e favorecem a formação de coágulos.

Doenças inflamatórias: lúpus ou artrite reumatoide podem levar à inflamação dos vasos sanguíneos.

Câncer: alguns tipos da doença, assim como a quimioterapia, elevam o risco de formação de coágulos.

Tabagismo: o vício danifica o revestimento dos vasos sanguíneos.

Tratamento para trombofilia

O tratamento da trombofilia varia de acordo com o tipo da doença e outros fatores, como histórico de eventos trombóticos. Um dos tratamentos é o uso de medicamentos anticoagulantes.

