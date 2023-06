A- A+

Após ser atingido na cabeça por um tronco e sofrer traumatismo crânio-encefálico, um homem de 53 anos precisou ser transferido em urgência para o Recife na tarde desta segunda-feira (19), quando o incidente ocorreu.

Em estado grave, o paciente foi removido de helicóptero da UPA de Paudalho, na Zona da Mata Norte, para o Hospital da Restauração (HR), na área central da capital pernambucana.

A remoção do paciente foi uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Samu Metropolitano Recife, e a viagem demorou 12 minutos - saiu de Paudalho às 16h49 e chegou à capital às 17h01.

No Recife, o helicóptero aterrissou no Campo do Derby, bem próximo ao HR.

A transferência do homem foi planejada a partir de uma demanda da Central de Regulação do Samu, que acionou a equipe aeromédica.

