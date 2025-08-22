Tropas da Guarda Nacional portarão armas em breve na capital dos EUA

A- A+

As tropas da Guarda Nacional em breve portarão armas militares na capital dos Estados Unidos, Washington, onde o presidente Donald Trump ordenou seu envio como parte de uma ofensiva contra a criminalidade, disse nesta sexta-feira (22) um funcionário de defesa do país.

Trump havia dito que Washington era um "buraco de ratos infestado pela criminalidade" antes de enviar tropas às ruas na semana passada e anunciou nesta sexta que Chicago e Nova York, outras duas importantes cidades lideradas por democratas, receberão um tratamento semelhante.

O funcionário de defesa, que falou sob condição de anonimato, citou o porte de armas dos agentes.

"Por ordem do secretário de Defesa, membros da Guarda Nacional, em apoio à missão de reduzir a taxa de criminalidade na capital de nossa nação, em breve estarão em missão com suas armas de serviço", declarou, referindo-se à Força-Tarefa Conjunta-D.C. "O comandante geral interino da Guarda Nacional de D.C. reserva-se o poder de realizar os ajustes necessários na postura da força em coordenação com a Polícia Metropolitana de D.C. e as forças de segurança federais associadas", acrescentou o funcionário.

O Exército havia declarado previamente que "há armas disponíveis, se forem necessárias, mas permanecerão no arsenal".

Atualmente há mais de 1900 integrantes da Guarda Nacional em Washington, tanto da cidade quanto dos estados de Virgínia Ocidental, Carolina do Sul, Ohio, Mississippi, Louisiana e Tennessee, liderados por republicanos, que também enviaram tropas.

Nesta sexta, Trump disse que Chicago e Nova York serão as próximas grandes cidades do país a serem alvo da iniciativa federal contra a criminalidade.

"Tornaremos nossas cidades extremamente seguras", afirmou o presidente republicano a jornalistas na Casa Branca. "Acredito que Chicago será a próxima e depois ajudaremos com Nova York".

Crimes violentos em baixa

O presidente americano também falou sobre a possibilidade de declarar uma emergência nacional para manter as tropas em Washington por mais de 30 dias.

Políticos republicanos afirmaram que a capital dos Estados Unidos, majoritariamente democrata, está infestada pela criminalidade, repleta de pessoas sem-teto e que sofre com uma má gestão financeira.

No entanto, os dados da polícia de Washington mostraram quedas significativas nos crimes violentos entre 2023 e 2024, embora isso tenha ocorrido após um aumento repentino durante a pandemia.

Em janeiro, um comunicado do Departamento de Justiça indicou que, segundo esses dados, "o total de crimes violentos no Distrito de Columbia em 2024 diminuiu em 35% em relação a 2023 e está em seu nível mais baixo em mais de 30 anos".

Porém, Trump acusou a prefeita de Washington, Muriel Bowser, de "fornecer números de criminalidade falsos e extremamente imprecisos" e ameaçou fazer "coisas ruins", incluindo a intervenção federal total na cidade, se ela persistir nessa linha.

Além do envio da Guarda Nacional, as forças de segurança federais, incluindo o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE), também aumentaram recentemente sua presença nas ruas de Washington, o que provocou protestos dos moradores.

