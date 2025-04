A- A+

CONFLTIO Tropas da Índia e do Paquistão trocam tiros na Caxemira Não houve relatos de vítimas e o Paquistão inicialmente não confirmou os ataques

Soldados da Índia e do Paquistão trocaram tiros pelo quarto dia consecutivo na disputada região da Caxemira, informou o Exército indiano nesta segunda-feira (28).

Não houve relatos de vítimas e o Paquistão inicialmente não confirmou a troca de tiros.

A Índia acusou o Paquistão de apoiar o "terrorismo transfronteiriço", depois que homens armados mataram 26 pessoas na semana passada, no pior ataque contra civis em 25 anos na parte indiana da Caxemira, de maioria muçulmana.



Islamabad negou seu envolvimento e qualificou as tentativas de vincular o Paquistão ao ataque como "frívolas".

"Durante a madrugada de 27 para 28 de abril (...) o Exército do Paquistão iniciou disparos não provocados com armas pequenas pela Linha de Controle", afirmou o Exército indiano em referência à fronteira de fato no território disputado.

"Os soldados indianos responderam de maneira rápida e efetiva", acrescenta o comunicado militar.

Após o ataque de 22 de abril, Nova Delhi rebaixou as relações diplomáticas, retirou os vistos para paquistaneses, suspendeu um acordo para compartilhar água e anunciou o fechamento da principal passagem na fronteira terrestre entre os dois países.

Em resposta, Islamabad ordenou a expulsão de diplomatas e assessores militares indianos, cancelou vistos para indianos e proibiu o acesso de aviões indianos ao seu espaço aéreo.

A ONU fez um apelo para que os dois países demonstrem "máxima moderação" e resolvam suas divergências pacificamente.

