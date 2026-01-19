Seg, 19 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda19/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
conflito

Tropas do governo e FDS voltam a se enfrentar na Síria, apesar de cessar-fogo

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) relatou que há confrontos entre as forças governamentais e as FDS estacionadas na prisão de Al Aqtan

Reportar Erro
As forças do governo sírio tomam posse da base militar das Forças Democráticas Sírias (FDS) ao entrarem na cidade de Raqqa em 19 de janeiro de 2026.As forças do governo sírio tomam posse da base militar das Forças Democráticas Sírias (FDS) ao entrarem na cidade de Raqqa em 19 de janeiro de 2026. - Foto: Bakr Alkasem / AFP

Confrontos entre tropas do governo da Síria e as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, irromperam na noite desta segunda-feira (19), um dia depois de as duas partes terem acordado um cessar-fogo, informou uma ONG.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) relatou que há confrontos entre as forças governamentais e as FDS estacionadas na prisão de Al Aqtan, nos arredores de Raqqa, no norte do país, e acrescentou que as forças do governo também bombardearam uma posição militar das FDS ao norte da cidade.

Leia também

• Papa reza pelo diálogo e pela paz no Irã e na Síria

• EUA anuncia ataques em 'grande escala' contra o Estado Islâmico na Síria

• EUA ataca a Síria em retaliação contra o Estado Islâmico

Um correspondente da AFP em Raqqa constatou fortes bombardeios.

Uma fonte curda com conhecimento das negociações declarou sob condição de anonimato que, nesta segunda-feira, foram mantidas conversas diretas entre o presidente sírio, Ahmed al Sharaa, e o chefe das FDS, Mazloum Abdi, mas que não foram positivas.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter