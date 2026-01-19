Tropas do governo e FDS voltam a se enfrentar na Síria, apesar de cessar-fogo

A- A+

Confrontos entre tropas do governo da Síria e as Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos, irromperam na noite desta segunda-feira (19), um dia depois de as duas partes terem acordado um cessar-fogo, informou uma ONG.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH) relatou que há confrontos entre as forças governamentais e as FDS estacionadas na prisão de Al Aqtan, nos arredores de Raqqa, no norte do país, e acrescentou que as forças do governo também bombardearam uma posição militar das FDS ao norte da cidade.

Um correspondente da AFP em Raqqa constatou fortes bombardeios.

Uma fonte curda com conhecimento das negociações declarou sob condição de anonimato que, nesta segunda-feira, foram mantidas conversas diretas entre o presidente sírio, Ahmed al Sharaa, e o chefe das FDS, Mazloum Abdi, mas que não foram positivas.

