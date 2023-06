Tropas mercenárias liberam cidade russa de Voronej, diz governador

A- A+

Os combatentes do grupo paramilitar russo Wagner estão se retirando da região de Voronej, fronteira com a Ucrânia, no dia seguinte em que seu chefe Yevgueni Prigojin decidiu por fim a uma rebelião que pretendia avançar até Moscou, informou, neste domingo (25) as autoridades locais.



"As unidades do grupo paramilitar Wagner estão finalizando sua retirada do território da região de Voronej", escreveu no Telegram o governador local, Alexander Gusev, que assegurou que tudo se desfizesse "sem incidentes".

Os homens de Wagner ocuparam Rostov (sudoeste), na noite de sábado (24), onde assumiram o controle do Quartel-General, centro nevrálgico das operações russas na Ucrânia, após negociações entre Prigozhin e o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko.

Todas as restrições nas estradas da região de Rostov, impostas após esse tumulto de 24 horas, eram esperadas neste domingo, anunciou o serviço local do Ministério de Situações de Emergência da Rússia.

"A circulação foi restabelecida", declarou o seu porta-voz, citado pela agência estatal RIA Novosti.

