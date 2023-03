A- A+

guerra na ucrânia Tropas russas se aproximam do centro de Bakhmut, afirma grupo paramilitar Wagner Os homens de Prigozhin estão nos postos mais avançados da batalha por Bakhmut, que começou em meados do ano passado

As tropas russas estão a pouco mais de um quilômetro do centro de Bakhmut, cidade que as forças de Moscou tentam controlar há vários meses, afirmou neste sábado (11) o fundador do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin.

"Este é o edifício da administração municipal, o centro administrativo da cidade", afirmou, apontando do teto de outro prédio no que afirmou ser Bakhmut.

"Estão a um quilômetro e 200 metros", acrescentou no vídeo publicado pela assessoria de sua empresa Concord.

"Esta é a área, há combates em curso", acrescentou.

A AFP não conseguiu confirmar as informações com fontes independentes.

"O mais importante é conseguir a quantidade correta de munição e e avançar", disse. O grupo paramilitar está em conflito aberto com o comando militar russo, em particular para obter mais munições, essenciais, segundo o grupo Prigozhin, para prosseguir com a conquista de Bakhmut.

Prigozhin voltou a criticar o ministro russo da Defesa, Serguei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, que chamou, ironicamente, de "comandantes militares excepcionais".

"Apoio plenamente, totalmente, todos os seus esforços", disse, aumentando o tom irônico.

Os homens de Prigozhin estão nos postos mais avançados da batalha por Bakhmut, que começou em meados do ano passado e já provocou muitas baixas dos dois lados.

As forças russas tentam cercar a cidade, que tinha quase 70 mil habitantes antes do conflito, há várias semanas. As tropas de Moscou conseguiram cortar várias rodovias importantes para o abastecimento das tropas ucranianas.

Analistas questionam a importância estratégica de Bakhmut, mas a batalha - a mais longa desde o início da ofensiva russa há mais de um ano - adquiriu um valor simbólico, tanto para Ucrânia como para Rússia, que deseja conquistar uma vitória após vários reveses humilhantes nos últimos meses.

O comandante das forças terrestres da Ucrânia, Oleksandr Syrsky, afirmou neste sábado que a batalha de Bakhmut ajuda o país a ganhar tempo para preparar a futura contraofensiva.

"Os verdadeiros heróis são os defensores que carregam o peso da frente leste em seus ombros", disse o militar, citado pelo serviço de imprensa do exército ucraniano.

O ministério britânico da Defesa informou que "nos últimos quatro dias, o grupo Wagner tomou o controle da maior parte do leste" de Bakhmut.

"As forças ucranianas controlam o oeste da cidade e demoliram as principais pontes sobre o rio que a atravessa", acrescentou o ministério.

