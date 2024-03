A- A+

CAMPANHA Trote Solidário para doação de sangue acontece até a próxima terça-feira, no Recife Para doar, os interessados devem comparecer, das 9h às 16h, ao campus do Centro Universitário UniFBV, na Imbiribeira

Para contribuir com a promoção do hábito da doação de sangue no Brasil, o Instituto Yduqs mobilizou suas instituições de ensino parceiras para a realização de um trote solidário em adesão à campanha de doação de sangue Estudante Sangue Bom. No Recife, em Pernambuco, ainda é possível doar até a próxima terça-feira (19), das 9h às 16h, diretamente no campus do Centro Universitário UniFBV, na avenida Jean Emile Favre, na Imbiribeira.

A campanha é uma iniciativa do Hemocione, organização não governamental que promove eventos de coleta de sangue e que recebe, durante todo o mês de março, o apoio do Instituto Yduqs e de organizações de ensino parceiras. Participam do Trote Solidário as instituições de ensino: Estácio, Ibmec, IDOMED e Wyden.

Além de contribuir para a formação de uma nova geração de doadores, a expectativa é de a campanha possibilitar que milhares de pessoas sejam beneficiadas. No Brasil, apenas 1,6% da população é doadora de sangue a cada ano. Este percentual representa cerca de metade do número necessário de doadores para suprir a necessidade de sangue no país durante o ano.





Seja um doador

Para doar sangue, é necessário apresentar um documento de identidade oficial com foto; ter entre 16 e 69 anos; evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas nas 12 horas, e pesar mais de 50 kg. As mulheres doadoras não devem estar grávidas ou amamentando. Os intervalos mínimos entre as doações são, para os homens, dois meses, sendo no máximo quatro doações por ano; e para as mulheres, três meses, sendo no máximo três doações por ano.





Vale destacar também que, quem doa sangue não corre risco de contaminação, pois o material é totalmente descartável, e que ão se deve estar em jejum para doar. Doar sangue não vicia, não engorda, não emagrece e quem doa uma vez não é obrigado a doar sempre.

“Temos o objetivo de promover uma formação cidadã, incentivando a participação de estudantes universitários em ações de responsabilidade social. É muito gratificante poder realizar uma iniciativa capaz de contribuir para salvar a vida de milhares de pessoas!”, comemora Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente do grupo educacional Yduqs.

