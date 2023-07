A- A+

GREVE DOS RODOVIÁRIOS TRT-6 prevê multa diária de R$ 30 mil caso rodoviários não coloquem 60% da frota no horário de pico Decisão também ordena 40% da frota nos demais períodos do dia

O Sindicato dos Rodoviários será multado em R$ 30 mil por dia caso não cumpra determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE) de retornar 60% da frota de ônibus da Região Metropolitana do Recife (RMR) nos horários de pico — das 5h às 9h e das 16h às 20h. A decisão também ordena 40% da frota nos demais períodos do dia.

A ordem do TRT-6 vem após análise da liminar do dissídio coletivo ajuizado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE). Os percentuais de frota nas ruas são menores do que os determinados pelo Grande Recife Consórcio de Transporte, de 80% no pico e 50% no fora pico.

Os rodoviários iniciaram à 0h desta quarta-feira (26) uma greve por tempo indeterminado. Entre as pautas, a categoria cobra reajuste salarial e melhoras nos benefícios.

No início deste primeiro dia de greve, circularam cerca de 27% dos ônibus até 6h, segundo a Urbana-PE e 39% até 7h. Os dados foram levantados pela Urbana-PE.

"Uma nova audiência de conciliação foi agendada para a quinta-feira (27), na sede do Tribunal. A decisão foi proferida pelo corregedor do TRT-6, desembargador Fábio Farias, por delegação da Presidência da Corte", explicou o TRT-6.

A reportagem tenta contato com o Sindicato dos Rodoviários.

Veja também

Coreia do Norte Em visita a Pyongyang, ministro russo chama Coreia do Norte de 'Estado amigo' e fala em 'fortalecer