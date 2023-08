A- A+

GREVE DOS METROVIÁRIOS TRT-6 prevê multa diária de R$ 60 mil caso metrô não funcione com 60% dos trens no horário de pico Decisão foi proferida pela presidente do TRT-6, a desembargadora Nise Pedroso, nesta quinta-feira (3)

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) determinou o retorno de 60% da frota de trens do Metrô do Recife nos horários de pico e 40% nos demais períodos do dia.

A decisão foi proferida pela presidente do TRT-6, a desembargadora Nise Pedroso, nesta quinta-feira (3), primeiro dia da greve dos metroviários.

Caso os metroviários descumpram a decisão, o TRT-6 prevê pagamento de multa de R$ 60 mil por dia. Todas as estações das linhas Centro, Sul e Diesel começaram o dia fechadas, deixando os 180 mil passageiros do metrô sem acesso ao sistema.

A decisão do TRT-6 vem após análise de ação cautelar movida pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Metroviários voltam a se reunir em assembleia geral, nesta sexta-feira (4). Na data, a categoria deverá realizar uma caminhada pelas ruas do centro do Recife com destino ao Palácio do Campo das Princesas. Após a mobilização, marcada para às 18h, os trabalhadores realizarão uma nova votação para avaliar a manutenção da greve.

