TRT-6 promove palestra sobre uso de redes sociais por crianças e adolescentes

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região realiza, nesta quinta-feira (18), a partir das 14h, debate sobre o uso das redes sociais por crianças e adolescentes e o problema da hiperconectividade. O evento ocorrerá na Sala de Sessões do Tribunal Pleno, localizado no Cais Apolo, 739, 5° andar, região central do Recife.

A palestra é uma iniciativa do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem. O evento terá apresentação da juíza do TRT-6 Andrea Keust, a procuradora do trabalho Jailda Pinto e o advogado Cristiano Carrilho.

Quem desejar participar pode se increver de forma gratuita neste link.

O debate será centrado nos riscos do acesso à determinados conteúdos na internet que possam expor crianças e adolescentes, considerados conteúdos maliciosos.



Além disso, a palestra também terá foco em discutir os riscos de menores manterem contatos virtuais com pessoas abusivas ou mal-intencionadas, abordando os perigos de pedofilia e outros crimes.

Também será tema da discussão a exposição e violação a proteção de dados por parte de pessoas que querem roubar informações dos celulares e computadores para fins fraudulentos e estelionato, além do uso de aplicativos inseguros.

Os palestrantes levarão em consideração ainda o contexto atual das redes socias, com um alto fluxo de informações circulando de maneira muito rápida. Sem a devida checagem, isso pode proporcionar danos materias e mentais aos jovens, o que será tema do debate.

Também será abordado o aspecto mental de crianças e adolescentes, assim como a prática de aliciamento e chantagens a esses jovens.

