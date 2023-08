TRT-6 promove tentativa de conciliação entre metroviários e CBTU nesta sexta-feira (4)

A- A+

Deflagrada por tempo indeterminado, a greve do Metrô do Recife ganhará um novo capítulo nesta sexta (4). Na data, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região promoverá, às 15h, uma tentativa de conciliação entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e Conexos de Pernambuco (Sindmetro-PE).

A reunião acontecerá no edifício-sede do TRT-6 e será comandada pelo desembargador Sérgio Torres. Inicialmente, a proposta do tribunal foi de que a reunião acontecesse nesta quinta-feira (3), no entanto, não houve disponibilidade do Sindmetro-PE.

Após o encontro de amanhã, o sindicato promoverá uma nova assembleia geral para definir os rumos da paralisação iniciada na quarta-feira (2). Marcada para às 18h, a reunião acontecerá na Praça da Greve, no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

Nesta quinta, o tribunal determinou que o Metrô do Recife funcione com parte da frota. Estabelecendo uma multa diária de R$ 60 mil em caso de descumprimento, o TRT-6 decidiu que o sistema de transporte deverá circular com 60% da frota em horários de pico e 40% nos demais períodos do dia.

Durante a manhã desta quinta, todas as 36 estações do sistema, responsável por transportar cerca de 180 mil passageiros por dia, estavam fechadas. Uma das principais reivindicações dos metroviários é que a CBTU cumpra o acordo coletivo firmado neste ano. O documento prevê reajuste salarial e aumento do piso da categoria. Além disso, os trabalhadores também lutam pela retirada da companhia do Programa Nacional de Desestatização (PND).

