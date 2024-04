A- A+

Evento TRT-6 realiza ação da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista na Unicap esta terça (30) O evento contará com a presença do desembargador do TRT-6, Sergio Torres Teixeira

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) realiza, nesta terça (30), uma ação preparatória gratuita da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

O evento é uma das iniciativas do TRT-6 para ajudar a superar a marca de R$ 19 milhões em acordos trabalhistas no Estado.

A conversa acontece às 9h, no bloco G da universidade, e contará com a presença do desembargador do TRT-6, Sergio Torres Teixeira.

A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista acontece de 20 a 24 de maio e consiste em um mutirão de audiências para que as partes envolvidas no processo tentem negociar uma solução boa para ambos os lados.

A mobilização acontece anualmente no Tribunal Superior do Trabalho e em todos os 24 TRTs do Brasil, com a finalidade de solucionar conflitos, por meio do diálogo mediado, e incentivar a cultura da paz.

Em 2023, o TRT-6 homologou 1.114 processos nos cinco dias do evento. Foram R$ 19 milhões pagos em razão de acordos e mais dois milhões em arrecadação – grande parte direcionada ao INSS.

Aproximadamente 12 mil pessoas foram atendidas durante a Semana da Conciliação do ano passado. Este ano, a meta é avançar ainda mais nesses números, beneficiando mais pessoas e estimulando o diálogo.

Para os interessados em participar, incluindo seu processo em pauta, basta procurar a Vara do Trabalho onde a ação esteja tramitada ou entrar em contato com o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc) da sua região.

Os contatos das VTs e dos centros de conciliação do TRT-6 estão disponíveis na aba "Contato", na seção “Fale Conosco”, do site www.trt6.jus.br. É possível ainda fazer o pedido preenchendo o formulário eletrônico.

