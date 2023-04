A- A+

Art&Hobby; TRT-6 realiza mostra de arte de servidores e desembargadores Trabalhos artísticos e hobbies de magistrados e colaboradores serão expostos no prédio dos gabinetes dos desembargadores, no Cais do Apolo

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região vai realizar, entre os dias 2 e 5 de maio, o projeto TRT-6 Art&Hobby. O evento, idealizado pelo desembargador Paulo Alcantara e pelo Subcomitê de Saúde Integral, promoverá a exposição de trabalhos artísticos e hobbies de magistrados e servidores e será aberto ao público em geral, das 8h às 17h. As mostras acontecerão na sede do TRT-6, no 4º andar do prédio dos gabinetes dos desembargadores, no Cais do Apolo, Bairro do Recife. A ação busca promover o bem-estar mental dos colaboradores por meio de atividades artísticas e lúdicas.

A programação terá abertura oficial no dia 2 de maio, em um ato que acontecerá no local da exposição, às 14h, contando com a presença da presidente do TRT-6, desembargadora Nise Pedroso. Na quarta-feira, dia 3, com início às 15h, a sala de sessões do Pleno receberá a palestra "O impacto da experiência artística como terapia preventiva e de reabilitação", na qual duas psicólogas convidadas abordarão a importância das atividades artísticas para um bom equilíbrio psicológico e mental. Na quinta-feira, os expositores participarão de um coquetel a partir das 15h, num momento de confraternização entre o público e artistas. A sexta-feira será o último dia do evento.

Objetivo é a saúde mental

“O objetivo da exposição é que os servidores e magistrados tenham uma atividade manual, um hobby. Estamos numa época em que as pessoas notadamente passam boa parte do tempo usando smartphones, tablets, e que estão esquecendo de ter uma atividade manual. Portanto, música, pintura, artes plásticas, seja qual for ela, vai ser um instrumento benéfico para manter a higidez psíquica e mental”, destacou o desembargador Paulo Alcantara, organizador do evento.

Nesta primeira edição do Art&Hobby, a exposição já conta com ao menos sete expositores. Entre as obras expostas, o público poderá observar desenhos, pinturas, esculturas e quebra-cabeças de obras de artes famosas.

