DECISÃO JUDICIAL TRT-6 determina funcionamento do Metrô do Recife durante horários de pico Liminar foi deferida na noite desta segunda-feira após ação da CBTU

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) obteve na noite desta segunda-feira (14) uma liminar que garante a operação do Metrô do Recife durante os horários de pico.

A decisão judicial foi proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) depois que a companhia ingressou com uma ação cautelar solicitando a retomada do funcionamento do meio de transporte.

De acordo com a liminar, o sistema deverá funcionar com 100% da capacidade das 05h30 às 08h30 e das 17h às 20h. Caso a medida seja descumprida, a multa é de R$ 60 mil por dia.

Agora, a CBTU aguarda que o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) seja notificado da decisão judicial. Por meio de nota, a companhia reforçou que "sempre esteve e continua aberta para o diálogo com os sindicatos".

Nesta segunda, os metroviários realizaram uma nova assembleia geral na Praça da Greve, área central da capital pernambucana. Em votação, os trabalhadores decidiram manter a paralisação por tempo indeterminado.

Dessa forma, as 36 estações que atendem cerca de 180 mil passageiros diariamente devem permanecer fechadas para a população nesta terça. A greve, que teve início no dia 2 de agosto, chegou a ser suspensa por 72 horas na última semana, enquanto a categoria estava em negociação com a CBTU.

No entanto, a paralisação foi retomada na última sexta, depois que o sindicato e a companhia não conseguiram entrar em acordo sobre o reajuste salarial da categoria. Em busca de uma solução definitiva para o Metrô do Recife, os trabalhadores do sistema de transporte público saíram nesta segunda-feira (14) em caravana para Brasília.

