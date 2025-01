Trudeau: Não há a menor chance de o Canadá se tornar parte dos EUA

A- A+

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, rejeitou a proposta do presidente eleito EUA, Donald Trump, de usar a "força econômica" do país para absorver o Canadá.

"Não há a menor chance de o Canadá se tornar parte dos Estados Unidos", escreveu Trudeau nesta terça-feira na rede social X. "Os trabalhadores e as comunidades de ambos os países se beneficiam do fato de serem os maiores parceiros comerciais e de segurança um do outro".



Trump já disse ser a favor várias vezes de que o Canadá se tornasse "o 51º estado".

