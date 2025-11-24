A- A+

DIPLOMACIA Trump aceita convite de Xi para visitar China em abril de 2026 após ligação "muito boa" O presidente americano afirmou que os dois países firmaram um acordo "bom"

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que ele e o presidente da China, Xi Jinping, voltarão a se reunir em breve, após aceitar o convite do líder chinês para visitar Pequim em abril e anunciar que convidou o homólogo da potência asiática para uma visita de Estado mais adiante em 2026.

Em publicação na Truth Social, Trump disse ter tido "uma ligação telefônica muito boa" com Xi, na qual os dois concordaram que "é importante que nos comuniquemos com frequência".



Trump relatou ter tratado de temas como a guerra entre Rússia e Ucrânia, fentanil, soja e outros produtos agrícolas. O presidente americano afirmou que os dois países firmaram um acordo "bom", importante para agricultores americanos e que "só vai melhorar", destacando que a relação bilateral está "extremamente forte".





O telefonema foi um desdobramento da reunião "altamente bem-sucedida" que mantiveram na Coreia do Sul três semanas antes, disse Trump. De acordo com ele, desde então houve "progresso significativo de ambos os lados" para manter os acordos atualizados e precisos. "Agora podemos mirar no quadro geral", afirmou ao anunciar os encontros.



A publicação ocorre no mesmo dia em que Pequim informou oficialmente sobre a conversa entre os dois líderes, destacando que as relações bilaterais seguem "estáveis e em trajetória de melhora" após o encontro do mês passado em Busan.

