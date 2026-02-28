Sáb, 28 de Fevereiro

ESTADOS UNIDOS

Trump acompanha "de perto" a situação no Irã

Estados Unidos e Israel lançaram um ataque contra o Irã neste sábado (28)

O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: SAUL LOEB / AFP

O presidente americano, Donald Trump, e seus principais assessores acompanham "de perto" a situação no Irã de sua residência na Flórida, informou a Casa Branca neste sábado (28), após os ataques lançados por Estados Unidos e Israel contra o Irã, e as represálias de Teerã.

"O presidente e sua equipe de segurança nacional vão continuar acompanhando de perto a situação ao longo do dia", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, no X.

