ESTADOS UNIDOS
Trump acompanha "de perto" a situação no Irã
Estados Unidos e Israel lançaram um ataque contra o Irã neste sábado (28)
O presidente americano, Donald Trump, e seus principais assessores acompanham "de perto" a situação no Irã de sua residência na Flórida, informou a Casa Branca neste sábado (28), após os ataques lançados por Estados Unidos e Israel contra o Irã, e as represálias de Teerã.
"O presidente e sua equipe de segurança nacional vão continuar acompanhando de perto a situação ao longo do dia", declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, no X.