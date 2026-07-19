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Copa do Mundo de 2026

Trump acompanha final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha nos Estados Unidos

Presença do presidente dos EUA reforçou a segurança no entorno do estádio que recebe a final do campeonato

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A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, e o presidente dos EUA, Donald Trump, ouvem o hino nacional antes da final da Copa do Mundo de futebol de 2026A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, e o presidente dos EUA, Donald Trump, ouvem o hino nacional antes da final da Copa do Mundo de futebol de 2026 - Foto: Odd Andersen / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou neste domingo (19) ao estádio MetLife, em East Rutherford, Nova Jersey, para acompanhar a final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha.

Trump desembarcou de helicóptero nas proximidades do estádio pouco antes do início da partida, sob um forte esquema de segurança. A presença do presidente mobilizou agentes do Serviço Secreto e provocou reforço nos controles de acesso ao público.

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Milhares de torcedores enfrentaram longas filas para entrar no MetLife, que recebeu revistas mais rigorosas devido ao evento e à presença do chefe de Estado. A expectativa é de casa cheia para a decisão do Mundial, que reúne duas das principais seleções do futebol internacional.

Após a decisão, Donald Trump está previsto para participar da cerimônia de premiação ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A final marca o encerramento da primeira Copa do Mundo realizada com 48 seleções e sediada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá e México. O MetLife Stadium também recebe a decisão do torneio, considerado um dos maiores eventos esportivos do mundo.

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