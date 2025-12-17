Qua, 17 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta17/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA

Trump acompanha retorno de corpos de soldados mortos na Síria

Comando Central (Centcom) dos Estados Unidos responsabilizou um atirador do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) pelo ataque

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald Trump, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, prestam continência ao caixão com os restos mortais do sargento da Guarda Nacional de Iowa, Edgar Torres Tovar, morto em um ataque na Síria, na Base Aérea de DoverO presidente dos EUA, Donald Trump, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, prestam continência ao caixão com os restos mortais do sargento da Guarda Nacional de Iowa, Edgar Torres Tovar, morto em um ataque na Síria, na Base Aérea de Dover - Foto: Andrew Cabellero-Reynolds

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou nesta quarta-feira (17) da cerimônia em que foram recebidos os corpos de três americanos mortos, dois soldados e um civil, no último sábado na Síria.

Trump, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o comandante do Estado-Maior dos Estados Unidos, Dan Caine, saudaram o grupo de soldados que transferiu os três caixões de um avião militar para uma caminhonete. A cerimônia aconteceu na base aérea de Dover, em Delaware.

O Comando Central (Centcom) dos Estados Unidos responsabilizou um atirador do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) pelo ataque, que aconteceu na região de Palmira. Outros três membros do serviço americano foram feridos.

Leia também

• Polícia procura segunda pessoa após ataque em universidade dos EUA

• Como o bloqueio dos EUA impacta o petróleo da Venezuela?

• Secretário-geral da ONU pede "moderação" em meio às tensões entre EUA e Venezuela

Os mortos foram os sargentos da Guarda Nacional de Iowa William Howard e Edgar Torres Tovar, e Ayad Mansoor Sakat, um civil do estado de Michigan, que trabalhava como intérprete.

Os americanos faziam parte da campanha militar internacional liderada pelos Estados Unidos para combater o Estado Islâmico, que capturou áreas dos territórios sírio e iraquiano em 2014.

Os jihadistas foram derrotados por forças locais apoiadas por ataques aéreos internacionais, entre outros, mas o Estado Islâmico ainda mantém presença na Síria, principalmente no vasto deserto do país.

As forças americanas estão posicionadas atualmente no nordeste da Síria, controlado pelos curdos, e em Al Tanf, na fronteira com a Jordânia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter