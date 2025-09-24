EUA
Trump acusa "esquerda radical" de incitar violência contra polícia migratória
Presidente americano fez acusação após um ataque contra um centro de detenção no Texas, que deixou dois mortos e um ferido nesta quarta-feira (24)
O presidente dos EUA, Donald Trump, fez as acusações na plataforma Truth Social - Foto: SAUL LOEB / AFP
O presidente americano, Donald Trump, acusou os "democratas da esquerda radical" de incitar a "violência" contra a polícia migratória (ICE) depois de um ataque contra um centro de detenção no Texas, que deixou dois mortos e um ferido nesta quarta-feira (24).
"Esta violência é o resultado da constante demonização das forças de ordem por parte dos democratas da esquerda radical, que pedem para desmantelar a ICE e tratam os agentes da ICE de 'nazistas'", escreveu o presidente americano em sua plataforma, Truth Social.