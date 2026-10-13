A- A+

EUA Trump acusa houthis de aumentar o preço do petróleo antes das eleições nos EUA Nos Estados Unidos, pesquisas apontam que o Partido Republicano, do presidente, deve perder o controle da Câmara dos Representantes

O presidente americano, Donald Trump, acusou os houthis, nesta terça-feira (13), de tentar “elevar os preços do petróleo” antes das eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos.

“Os houthis estão se comportando muito mal”, escreveu Trump em sua plataforma, Truth Social, embora não tenha deixado claro se isso significaria um maior apoio militar à Arábia Saudita, que enfrenta o grupo pró-Irã.

O chefe da Casa Branca afirmou, em sua mensagem, que pensava que os houthis "tinham aprendido a lição há um ano", quando os Estados Unidos os bombardearam "sem piedade".

“Só paramos de lançar ataques quando eles pediram”, argumentou.

O presidente se refere a uma campanha de bombardeios lançada pelos Estados Unidos contra os houthis do Iêmen em março de 2025.

"Ficaram quietos por muito tempo, mas agora estão reaparecendo, provavelmente a pedido do Irã (...), atacando de maneira odiosa a Arábia Saudita e tentando deliberadamente aumentar os preços do petróleo, sem dúvida antes das eleições americanas" de 3 de novembro, acrescentou.

A grande maioria das pesquisas prevê que o Partido Republicano, do presidente, vai perder o controle da Câmara dos Representantes, devido ao descontentamento dos americanos com o aumento dos preços, especialmente da gasolina.

No último sábado, Trump declarou que decidiria "muito rapidamente" se os Estados Unidos se juntassem aos ataques sauditas contra os houthis do Iêmen, como solicitado Riade, após um ataque desses combatentes pró-Irã ao aeroporto da capital saudita.

“Alguém deveria explicar a eles que eu não estou concorrendo às eleições (...) mas que continuarei aqui depois das eleições e que nunca me esquecerei disso”, acrescentou Trump.

Os ataques realizados no sábado pelos houthis contra o aeroporto de Riade deixaram 13 mortos e centenas de feridos, um balanço sem precedentes desde um atentado islâmico em 2015.

Maior exportação mundial de petróleo bruto e maior economia do Oriente Médio, a Arábia enfrentará o impacto desses novos ataques, especialmente porque o reino já sofria as consequências do conflito no Oriente Médio, em particular do bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz pelo Irã.

Veja também