ESTADOS UNIDOS

Trump acusa prefeito de Minneapolis de "brincar com fogo"

Declaração ocorre em meio ao aumento da tensão na cidade após a morte de dois manifestantes

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Mandel Ngan/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta quarta-feira (28) o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, de "brincar com fogo" ao se recusar a aplicar as leis federais de imigração, em meio ao aumento da tensão na cidade após a morte de dois manifestantes.

"Surpreendentemente, o prefeito Jacob Frey acaba de declarar que 'Minneapolis não aplica e não aplicará as leis federais de imigração'. Isso depois de eu ter tido uma ótima conversa com ele", publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

"Será que alguém de seu círculo íntimo poderia, por favor, explicar a ele que essa declaração é uma violação muito grave da lei e que ele está BRINCANDO COM FOGO?", acrescentou.

