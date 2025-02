Trump adia suspensão da isenção de impostos para encomendas de baixo valor procedentes da China

A- A+

O presidente Donald Trump afirmou que manteria a isenção de impostos para encomendas de baixo valor vindos da China até que "sistemas adequados estejam implementados para processar e coletar a receita tarifária de forma completa e rápida", formalizando um alívio temporário para varejistas como Alibaba Groupe JD.com.

A medida foi tomada depois que o Serviço Postal dos Estados Unidos interrompeu - e depois retomou - as remessas da China e de Hong Kong no início desta semana, enquanto as autoridades tentavam entender como implementar as novas tarifas de Trump.

Como parte de uma nova tarifa de 10% sobre a China, Trump revogou a regra "de minimis", que anteriormente permitia que encomendas abaixo de US$ 800 entrassem nos Estados Unidos isentos de impostos.

A exceção possibilitou o rápido crescimento de varejistas on-line como Shein e a Temu, da PDD Holdings, que podiam enviar mercadorias de baixo custo diretamente aos consumidores dos EUA sem pagar tarifas.

Mas a ação rápida imediatamente levantou questões sobre como as tarifas seriam cobradas. De acordo com a nova ordem, os EUA manterão a exceção de minimis - como é chamada a faixa de isenção aplicada para remessas de pequeno valor - até que o secretário de Comércio notifique Trump de que um sistema para impor os impostos está em vigor.

O serviço postal disse no início desta semana que estava trabalhando para criar um mecanismo coletivo eficiente.

O número de pacotes "de minimis" chegando aos EUA disparou na última década, totalizando quase 1,4 bilhão de envios durante o ano fiscal de 2024 do governo, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

