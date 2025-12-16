A- A+

PROIBIÇÃO Trump adiciona cinco países à sua lista de proibição de entrada nos EUA A medida do governo de Donald Trump faz parte dos esforços contínuos para endurecer os padrões de entrada nos Estados Unidos para viagens e imigração

O governo de Donald Trump ampliou nesta terça-feira, 16, sua proibição de entrada nos Estados Unidos.

O governo republicano acrescentou a proibição de entrada a cidadãos de cinco países, além de restringir completamente a entrada de pessoas com documentos de viagem emitidos pela Autoridade Palestina.



Veja a seguir quais são os países:

Burkina Faso



Mali



Níger



Sudão do Sul



Síria



A medida faz parte dos esforços contínuos para endurecer os padrões de entrada nos EUA para viagens e imigração.

A decisão segue-se à prisão de um afegão suspeito do tiroteio contra dois membros da Guarda Nacional no fim de semana do Dia de Ação de Graças perto da Casa Branca. O suspeito se declarou inocente das acusações de homicídio e agressão.



Em junho, Trump anunciou que os cidadãos de vários países teriam sua entrada proibida e que os de outros sete enfrentariam restrições. A decisão ressuscitou uma política emblemática de seu primeiro mandato.

A proibição anunciada em junho incluía 12 nações:

Afeganistão



Mianmar



Chade



República do Congo



Guiné Equatorial



Eritreia



Haiti



Irã



Líbia



Somália



Sudão



Iêmen



Trump ainda aumentou as restrições a visitantes de outros sete países:

Burundi



Cuba



Laos



Serra Leoa



Togo



Turcomenistão



Venezuela



Além disso, 15 países adicionais foram incluídos na lista de nações que enfrentam restrições parciais:

Angola



Antígua e Barbuda



Benim



Costa do Marfim



Dominica



Gabão



Gâmbia



Malaui



Mauritânia



Nigéria



Senegal



Tanzânia



Tonga



Zâmbia



Zimbábue



A administração Trump afirmou nesta terça que muitos dos países com restrições de viagem apresentavam "corrupção generalizada, documentos civis fraudulentos ou pouco confiáveis e antecedentes criminais" que dificultavam a avaliação de seus cidadãos para viajar aos Estados Unidos.



Também afirmou que alguns países apresentavam altas taxas de pessoas que permaneciam além do prazo de validade de seus vistos, se recusavam a receber seus cidadãos que os Estados Unidos desejavam deportar ou "em geral careciam de estabilidade e controle governamental", o que dificultava a avaliação.



"As restrições e limitações impostas pela Proclamação são necessárias para impedir a entrada de cidadãos estrangeiros sobre os quais os Estados Unidos não têm informações suficientes para avaliar os riscos que representam, obter cooperação de governos estrangeiros, fazer cumprir nossas leis de imigração e avançar em outros objetivos importantes de política externa, segurança nacional e contraterrorismo", diz o documento da Casa Branca que anuncia as mudanças.

