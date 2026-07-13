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ESTADOS UNIDOS Trump 'adota' sistema de aposentadoria australiano. Veja como funciona Presidente americano elogia modelo em que patrão contribui com 12% do salário do empregado. Entenda

O plano de aposentadoria considerado por muitos como o mais invejado do mundo tem mais um defensor ardoroso: o presidente Donald Trump, que disse estar buscando inspiração nos fundos de pensão privados da Austrália para reformar o problemático sistema previdenciário americano.

O presidente elogiou repetidamente o sistema de previdência financiado pelos empregadores e administrado pelo setor privado nos últimos meses. Mas, na semana passada, ele afirmou ter ordenado ao secretário do Tesouro, Scott Bessent, e ao secretário do Comércio, Howard Lutnick, que estudem o modelo como parte de suas discussões com o Congresso sobre como expandir o sistema de aposentadoria dos EUA.

“Eles têm um plano na Austrália que as pessoas realmente gostam. Funcionou muito bem”, disse Trump quando se reuniu com Larry Fink, CEO da gestora trilionária de recursos BlackRock e defensor declarado do modelo australiano há vários anos. “Vamos discutir isso com o Congresso e ver se conseguimos implementá-lo”, afirmou Trump.

Gestores de ativos e especialistas em políticas de aposentadoria frequentemente olham com inveja para o sistema previdenciário australiano, que cresce rapidamente e movimenta US$ 3,1 trilhões. No início da década de 1990, o país aprovou uma legislação que obrigava os empregadores a complementar os salários dos trabalhadores com contribuições para planos de pensão administrados por entidades privadas.

A taxa de contribuição aumentou gradualmente para 12% dos salários dos funcionários hoje, incluindo os de meio período. No total, o sistema está a caminho de se tornar o segundo maior plano de aposentadoria do mundo na próxima década.

Enquanto isso, os EUA enfrentam sua própria crise previdenciária. Prevê-se que o fundo fiduciário da Previdência Social se esgote em 2032 , o que exigiria cortes significativos nos benefícios prometidos. Além dos benefícios governamentais, a maioria dos trabalhadores americanos está lamentavelmente sem recursos para poupar.

Em uma carta aos investidores de 2024, Fink escreveu extensamente sobre os problemas nos EUA , ao mesmo tempo em que destacava o sucesso da Austrália. Ele frequentemente elogiou o sistema australiano e instou os legisladores americanos a fazerem mais. Nesse contexto, é fácil perceber o apelo político de um modelo que amplia a cobertura inclusive para trabalhadores de meio período e transfere a responsabilidade pelo financiamento e gestão dos planos para o setor privado.

Especialistas em aposentadoria alertam que o sistema australiano não é uma solução fácil para os EUA. Mesmo que o governo queira substituir a Previdência Social, ainda terá que descobrir como administrar os benefícios já prometidos — que atualmente são financiados predominantemente por meio de impostos sobre a folha de pagamento.

Alguns funcionários sugeriram a ideia de criar um " fundo soberano " que poderia ser usado para cobrir qualquer déficit da Previdência Social, mas isso não está isento de "implicações importantes para a economia", disse Gopi Shah Goda, diretor do Projeto de Segurança da Aposentadoria da Brookings Institution. E qualquer contribuição obrigatória por parte dos empregadores provavelmente provocará forte indignação por parte das empresas. Na Austrália, as corporações argumentam que essas contribuições desviam dinheiro que, de outra forma, seria destinado a aumentos salariais.

Alicia Munnell, consultora sênior do Centro de Pesquisa sobre Aposentadoria do Boston College, observa que, assim como nos EUA, os australianos têm dificuldade em transformar seus investimentos em fluxos de renda que durem tanto tempo quanto eles.

Embora Trump goste do modelo australiano, é prematuro afirmar que o que quer que seja desenvolvido futuramente espelhará 100% da abordagem do país da Oceania, disse um funcionário da Casa Branca. Trump fez alusão a isso em seus comentários mais recentes, dizendo que seu governo "pegará isso e talvez o aprimore um pouco, o torne um pouco melhor".

Como funciona o sistema de aposentadoria da Austrália?

O sistema previdenciário da Austrália tem sido elogiado por combinar um plano de capitalização individual obrigatório (pago pelo empregador) com uma rede de proteção social financiada pelo governo.

O primeiro pilar do sistema é o chamado Superannuation, que funciona como uma poupança individual obrigatória, tipo FGTS, onde o empregador é legalmente obrigado a depositar uma porcentagem do salário do trabalhador em um fundo de pensão.

A taxa obrigatória paga pelo patrão é hoje de 12% sobre o salário do funcionário, e o trabalhador pode escolher qual instituição financeira vai gerir o seu dinheiro e onde ele será investido.

Os fundos são bloqueados até a idade de aposentadoria, em torno de 67 anos. Há incentivo fiscal do governo para que os trabalhadores façam depósitos extras em suas contas de Superannuation, e o resgate dessa parcela pode ser feito a partir dos 60 anos.

O sistema australiano também tem um modelo de aposentadoria 100% estatal, aparentemente ignorado por Trump. Para quem vive em situação de vulnerabilidade social e não acumulou o suficiente para aposentadoria, o governo oferece uma pensão pública, financiada diretamente pelo Tesouro através de impostos federais e estaduais.

O sistema não exige tempo de contribuição, mas a idade mínima para se aposentar é de 67 anos, com previsão de aumento para 70 anos até 2035.

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