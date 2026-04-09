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ESTADOS UNIDOS Trump adverte Irã contra pedágio à navegação em Ormuz "É melhor que parem agora!", exige o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu o Irã nesta quinta-feira (9) contra a imposição de um pedágio aos navios que cruzam o Estreito de Ormuz, depois que Teerã aceitou reabrir esta rota crucial como parte de um cessar-fogo de duas semanas.

"Há informações de que o Irã está cobrando taxas aos petroleiros que passam pelo Estreito de Ormuz. É melhor não fazer isso. Se eles estiverem fazendo, é melhor que parem agora!", disse Trump em sua plataforma Truth Social.

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