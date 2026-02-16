A- A+

acordo Trump adverte Irã sobre 'consequências de não alcançar acordo' "Vou participar dessas conversas, indiretamente", disse o presidente americano

O presidente Donald Trump advertiu nesta segunda-feira (16) o Irã sobre "as consequências de não alcançar um acordo" antes das conversas entre os Estados Unidos e a república islâmica em Genebra nesta semana.

"Vou participar dessas conversas, indiretamente", disse o presidente americano a jornalistas a bordo do Air Force One, a caminho de Washington.

"Eles querem chegar a um acordo... Não acredito que queiram as consequências de não fazê-lo", acrescentou.

As conversas em Genebra entre Estados Unidos e Irã, mediadas por Omã, ocorrem após repetidas ameaças de Trump de empreender ações militares contra Teerã: primeiro pela repressão mortal desse país contra os protestos antigovernamentais e, mais recentemente, por seu programa nuclear.

Os Estados Unidos e alguns países europeus temem que o programa nuclear iraniano tenha como objetivo fabricar uma bomba atômica, algo que Teerã nega.

Washington já pressionou anteriormente para que outros temas sejam tratados, entre eles os mísseis balísticos iranianos e o apoio a grupos armados no Oriente Médio.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta segunda-feira que a postura dos Estados Unidos sobre seu programa nuclear tornou-se "mais realista".

Uma tentativa anterior de negociação entre os dois países fracassou quando Israel lançou ataques surpresa contra o Irã em junho passado, dando início a uma guerra de 12 dias na qual Washington participou para bombardear instalações nucleares iranianas.

