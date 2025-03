A- A+

política Trump adverte que "dor verdadeira está por vir" para huthis e Irã Logo após o início do conflito atual na Faixa de Gaza, rebeldes huthis fizeram dezenas de ataques com mísseis contra Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou nesta segunda-feira (31) os rebeldes huthis do Iêmen para interromperem os ataques ao transporte marítimo, caso contrário eles e seus apoiadores iranianos vão enfrentar "a dor verdadeira".

"Parem de atirar em navios americanos e nós pararemos de atirar em vocês. Caso contrário, estamos apenas no começo e a dor verdadeira está por vir para os huthis e seus apoiadores no Irã", disse o presidente americano.

Logo após o início do conflito atual na Faixa de Gaza, rebeldes huthis fizeram dezenas de ataques com mísseis contra Israel e contra embarcações supostamente ligadas àquele país no Mar Vermelho.

Essa não foi a primeira ameaça de Trump a Teerã. Em entrevista à rede NBC exibida ontem, o presidente americano afirmou que vai bombardear o Irã, dessa vez não por causa dos huthis, e sim devido à falta de um acordo sobre o programa nuclear iraniano.

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, prometeu hoje dar "uma resposta firme" caso seu país seja bombardeado.

