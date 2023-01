Trump adverte que eleições de 2024 são "última oportunidade" de salvar EUA

A- A+

O ex-presidente americano Donald Trump advertiu, nesse sábado (28), que as próximas eleições serão a última oportunidade de salvação para os Estados Unidos, ao voltar aos comícios de campanha em New Hampshire e Carolina do Sul, com a esperança de impulsionar sua candidatura à Casa Branca.

Dois meses e meio depois de anunciar sua candidatura às eleições de 2024, o ex-presidente americano abandonou os salões dourados de sua residência na Flórida para fazer visitas nada casuais.

New Hampshire e Carolina do Sul serão os primeiros estados a organizar as primárias republicanas no começo de 2024. Uma vitória ali daria a Trump um impulso valioso e necessário para o futuro.

"As eleições de 2024 são nossa única chance de salvar nosso país e precisamos de um líder que esteja pronto para fazê-lo desde o primeiro dia", disse Trump em Colúmbia, na Carolina do Sul, ao lado de bandeiras americanas e alguns de seus aliados políticos mais leais.

"Precisamos de um líder que esteja preparado para enfrentar as forças que arrasam o nosso país", disse mais cedo o bilionário diante de uma multidão de centenas de apoiadores na pequena cidade de Salem.

"Sistema corrupto"

Mas depois de dominar durante dois anos o "Grand Old Party", como o Partido Republicano é conhecido, Trump, de 76 anos, não pisará necessariamente em um terreno favorável.

Em New Hampshire, estado fronteiriço com o Canadá, muitos parlamentares locais culpam o ex-presidente por ter arruinado as chances dos republicanos nas eleições legislativas de meio de mandato em novembro passado, ao apoiar candidatos considerados radicais.

"Pessoalmente, acredito que ele perdeu muito de sua atratividade e sua aura", disse à AFP o parlamentar local Mike Bordes, que apoiou Trump nas eleições de 2020. Agora, diz estar "pronto (...) para considerar outras opções" para a indicação do candidato republicano à Presidência.

Trump voltou a dizer neste sábado (28) que foi roubado nas eleições presidenciais de 2020 e não abusou dos apelidos depreciativos para se referir a seus adversários.

Ele também promoveu seu histórico sobre segurança pública e imigração, e prometeu salvar o país "da destruição por parte de um sistema político corrupto, radical e egoísta".

"Hoje estou mais furioso e mais decidido do que nunca", disse.

Reveses

Embora seja até agora o único republicano a anunciar sua candidatura, vários neste estado estão se preparando para se lançar no cenário eleitoral. A começar pela ex-governadora Nikki Haley, que prometeu a seus apoiadores um anúncio muito em breve.

Além disso, vários dos principais doadores de Trump anunciaram publicamente que não vão apoiar sua candidatura e darão respaldo ao governador da Flórida, Ron DeSantis, estrela em ascensão do Partido Republicano, que tampouco lançou-se oficialmente à corrida eleitoral.

São reveses políticos para Trump, que já é alvo de várias investigações judiciais, que poderão ser o principal obstáculo para sua nomeação. "São promotores radicais de esquerda que são pessoas absolutamente horríveis", disse Trump.

Apesar destes contratempos, seus apoiadores alertam contra um descarte rápido de sua viabilidade política. Sua queda foi anunciada mil vezes, mas até agora Trump sobreviveu a todos os escândalos.

O ex-presidente também poderia se beneficiar do cancelamento em breve da suspensão de suas contas no Facebook e no Instagram, encontrando nestas redes uma considerável caixa de ressonância.

