Trump adverte Taiwan contra eventual proclamação de independência
Xi Jinping, afirmou na quinta-feira (14), no início da cúpula bilateral, que uma má gestão da questão de Taiwan poderia conduzir a um "conflito" entre as duas maiores economias do mundo
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu Taiwan contra uma eventual proclamação de independência, em uma entrevista a uma emissora de televisão gravada pouco antes da sua partida de Pequim.
Seu homólogo chinês, Xi Jinping, afirmou na quinta-feira (14), no início da cúpula bilateral, que uma má gestão da questão de Taiwan poderia conduzir a um "conflito" entre as duas maiores economias do mundo.
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"Não tenho vontade de que alguém declare a independência, sabem, supondo que temos de percorrer 15.000 quilômetros para ir para a guerra", disse Trump, segundo um trecho da entrevista à Fox News.
"Não queremos que alguém pense: vamos proclamar a independência porque os Estados Unidos nos apoiam", insistiu.